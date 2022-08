LIVE | PSV blijft makkelijk op de been tegen Monaco, Veerman zorgt met schot voor eerste gevaar

Hoe een vermeende miskleun PSV nu alsnog miljoenen op gaat leveren

PSV gaat alsnog meerdere miljoenen verdienen aan de transfer van Gianluca Scamacca naar West Ham United. Daar zag het ruim vijf jaar geleden totaal niet naar uit, maar de Italiaan heeft zich bij Sassuolo geweldig opgericht en is nu een bekende speler in Europa. Technisch manager Marcel Brands pikte hem in 2015 op en PSV plukt daar nu alsnog vruchten van.

26 juli