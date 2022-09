LIVE | PSV dieper in de problemen na harde knal Cerny: Eindhovenaren kijken al snel tegen een 2-0 achterstand aan

Xavi Simons uitgeroe­pen tot Eredivisie speler van de maand

Xavi Simons is volgens de statistieken en stemmen van voetballiefhebbers uitgeroepen tot ESPN-Eredivisie speler van de maand augustus. Joey Veerman en Cody Gakpo zien we, evenals Simons, terug in het Elftal van de maand.

2 september