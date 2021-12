LIVE | PSV heeft Gakpo weer terug tegen ‘favoriete opponent’ FC Utrecht, Götze ontbreekt

Philipp Max mag uit quarantai­ne en keert terug bij PSV

Philipp Max is terug bij PSV. De linksback moest afgelopen week in quarantaine na een positieve coronatest en kon de laatste duels niet meedoen. Woensdag heeft hij weer meegetraind. Max heeft inmiddels ook op Instagram laten weten dat hij weer terug is bij de club.

1 december