LIVE | PSV heeft geen kind aan NAC en koerst af op halve finaleplek KNVB Beker

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘Veer­man-Sangaré kan een goed duo bij PSV worden’

In de nieuwste editie van de Peesjevee-podcast beschouwen PSV-watcher Rik Elfrink, Volkskrant-journalist Guus Peters en PSV-supporter Mascha Prins nog kort de net afgesloten transferperiode na. Elfrink vindt dat PSV een risico heeft genomen door geen centrale verdediger aan te trekken, maar denkt dat achteraf bezien pas te stellen is of dat wel of geen goede beslissing was.

2 februari