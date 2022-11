LIVE | PSV kijkt halverwege duel met AZ tegen achterstand aan na geklungel Veerman

Deze tegenstan­ders kan PSV na de winterstop loten bij een tussenron­de van de Europa League

PSV speelt donderdagavond in Noorwegen de laatste poulewedstrijd in de Europa League van dit seizoen, bij Bodø/Glimt. De Eindhovenaren zijn minimaal geplaatst voor een plek in de zogeheten tussenronde van de Europa League, waarin twee ploegen uitmaken wie bij de laatste zestien in het toernooi komt.

