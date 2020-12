LIVE | PSV leidt, maar ziet Granada sterker worden

Dumfries voelt ‘frisse benen’ in Granada: ‘Het was een juiste beslissing’

2 december Denzel Dumfries speelt donderdagavond met PSV in Granada een van de grotere wedstrijden tot nu toe in zijn carrière. De aanvoerder moet met zijn club een goed resultaat zien te boeken in het duel met de Spanjaarden om uitzicht te houden op overwintering in de Europa League. ,,Dat is een van de doelen die we ons voorafgaand aan het seizoen gesteld hebben.”