LIVE | PSV met 1400 fans in Amsterdam voor topper tegen Ajax

PSV hoopt op remonte tegen Ajax, terwijl het moeras akelig dichtbij is

9:46 PSV staat in de eredivisie bijna met de rug tegen de muur en dat in een seizoen waarin de Eindhovenaren op alle andere voetbalpodia niet meer dan een bijnummer bleken. In Amsterdam moet zondagmiddag gewonnen worden om komend seizoen nog iets meer dan een sprankje hoop te kunnen koesteren op Champions League-voetbal. Zo niet? Dan lonkt het moeras en worden Willem II en Vitesse voorlopig de concurrenten in de competitie.