LIVE | PSV moet met Pröpper en Teze de klus zien te klaren in Denemarken

Voormalig PS­V-verdediger Jeffrey Bruma in Turkije in gesprek met Kasimpasa

2 augustus Voormalig PSV-verdediger Jeffrey Bruma (29) kan zijn carrière vervolgen in Turkije, bij Kasimpasa. De centrale verdediger is transfervrij nadat zijn contract bij VfL Wolfsburg afgelopen zomer afliep. Bruma is momenteel in Turkije om te kijken of hij rond kan komen met zijn mogelijke nieuwe werkgever.