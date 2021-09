LIVE | PSV nu wél effectief: Yorbe Vertessen gooit duel in het slot met vierde Eindhovense goal

PS­V-uitblinker Cody Gakpo blij met winnende kopbal van Marco van Ginkel: ‘Niemand speelt expres minder goed bij ons’

22 september ,,We moeten goed naar onszelf kijken en analyseren waar het beter moet”, zei uitblinker Cody Gakpo van PSV woensdagavond na de krappe zege van PSV bij Go Ahead Eagles (1-2). ,,Vandaag was een dag waarop het niet liep, maar we winnen wel.”