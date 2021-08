LIVE | PSV op volle oorlogssterkte tegen Ajax voor eerste prijs in Schmidt-tijdperk

Van Ginkel baalt van ‘makkelijk gegeven’ rode kaart én prijst volwassen­heid: ‘Stonden heel goed’

28 juli Marco van Ginkel (28) had verwacht dat Galatasaray in de beginfase zou gaan stormen tegen PSV, maar het kwam er geen moment van. Ook door het spel zijn eigen ploeg, stelde de aanvoerder. ,,Ik denk dat we heel goed stonden, we gaven weinig weg en creëerden zelf ook nog een paar kansen.” PSV won uiteindelijk met 1-2 in Istanboel.