LIVE | PSV snel op achterstand in Arnhem

Schmidt over alle transfers van PSV: ‘Spelers herkennen dat de kans op succes groter is geworden’

16 oktober Na een turbulente transferperiode kon Roger Schmidt de afgelopen weken bij PSV in alle rust met een aantal nieuwe spelers werken. ,,Er was tijd om de nieuwelingen snel te laten wennen aan PSV. Ze zijn nu in de groep opgenomen”, zei hij vrijdag tijdens de persconferentie voor het duel met PEC Zwolle van zondag.