LIVE | PSV start met Boscagli en Guti in topper tegen Feyenoord

PSV gaat Europa uit met nieuwe wanpresta­tie

13 december PSV heeft gisteravond met een kater afscheid genomen van het internationale toneel in dit seizoen. Niet met de vooraf al bijna ingecalculeerde tien punten en wat teruggewonnen prestige, maar met een gelijkspel tegen het matige Rosenborg. De Noren hadden na 120 pouleduels van 48 teams in de Europa League als enige ploeg nul punten verzameld. In het Philips Stadion hielden ze PSV op 1-1 en dat was opnieuw een regelrechte wanprestatie van de Eindhovenaren.