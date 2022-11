LIVE | PSV verdedigt koppositie in treffen met AZ, Van Nistelrooij kiest voor dezelfde elf

REPORTAGE PSV wil binnen poolcirkel verder surfen op groene golf, Van Nistel­rooij geeft duidelijk signaal aan jonge talenten

Natuurlijk is de wedstrijd tegen Ajax voor PSV zondag van eminent belang en crucialer voor PSV dan die van donderdagavond in Noorwegen. Toch wil trainer Ruud van Nistelrooij in Bodø een scherp Eindhovens team zien, ook omdat wonderen in het voetbal soms bestaan.

3 november