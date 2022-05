LIVE | PSV ziet PEC Zwolle razendsnel twee keer scoren, maar tweede goal wordt afgekeurd

VOORUITBLIK Dit zijn de vijf prioritei­ten voor de nabije toekomst van PSV, nu dit seizoen eigenlijk al voorbij is

Voor PSV is het na speelronde 33 in de eredivisie volledig duidelijk hoe het huidige seizoen afloopt. Vertrekkend trainer Roger Schmidt eindigt met zijn team als tweede in de eredivisie, nadat de ploeg eerder de Johan Cruijff Schaal en KNVB-beker won en strandde in de kwartfinale van de Europa Conference League.

12 mei