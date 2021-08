LIVE | Schmidt verkiest Obispo boven Viergever in de basiself van PSV tegen FC Midtjylland

PSV kan tegen FC Midtjyl­land een ticket voor de laatste Champions Lea­gue-voorronde én een handvol miljoenen verdienen

29 juli Nu PSV door de tweede voorronde van de Champions League is gekomen, gaat de ploeg van Roger Schmidt in Europees verband voor steeds grotere bedragen spelen. De Eindhovenaren moeten nog over twee hordes om in de groepsfase van de Champions League te komen. Daarin staat de bekende pot met goud, waarin voor PSV minstens 35 miljoen euro zit.