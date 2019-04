LIVE | Slordig PSV op jacht naar openingstreffer tegen fel De Graafschap

Van Bommel over achter­stand doelsaldo: ‘Ik heb een keer met 11-0 gewonnen van San Marino’

12 april PSV gaat in de jacht op punten en goals tegen De Graafschap niet alles omgooien. Dat gaf trainer Mark van Bommel vrijdag aan in de persconferentie voor het duel met de Achterhoekers. ,,Wij willen elke wedstrijd winnen. En met een zo hoog mogelijke uitslag. Daarom scoren we ook vaak op het laatst. Je kunt een wedstrijd zo ingaan dat je veel goals wilt maken. De ene keer lukt dat wel, de andere keer lukt het niet. Ik kan niet ontkennen dat we nu negen goals achter staan.”