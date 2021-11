LIVE | Superieur PSV verzuimt uit te lopen in Heerenveen

Bij PSV moeten de toeschou­wers zich vanaf nu zelf warm zien te houden

PSV gaat het Philips Stadion in thuiswedstrijden niet langer verwarmen. Het huidige verwarmingssysteem voldoet niet aan de geldende veiligheidseisen, zo bleek uit de jaarlijkse keuring van het systeem. De gemeente Eindhoven broedt daarnaast op plannen om in 2023 dit soort verwarming in het centrum van Eindhoven te verbieden.

