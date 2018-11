LIVE | Supporters PSV onderweg naar Londen voor cruciaal duel met Tottenham Hotspur

Schwaab: ‘We hoeven de bal niet per se te hebben om een goed resultaat te boeken’

5 november Een van de belangrijkste lessen van het vorige duel tussen Tottenham Hotspur en PSV was volgens Daniel Schwaab dat PSV niet per se veel balbezit hoeft te hebben om een goed resultaat te boeken. Met een overwinning of in ieder geval gelijkspel blijft een vervolg in Europa na dinsdag mogelijk.