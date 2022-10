LIVE | Van Nistelrooij kiest voor verwachte basiself in verre uitwedstrijd tegen Cambuur

PSV heeft nog genoeg giftige pijlen op de boog én deze aangename verrassing aan boord

Het behoud van Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré betaalde zich gisteren bij PSV in de topper tegen Feyenoord uit. De twee waren uitblinkers in een wedstrijd waarin PSV de slagorde in de eredivisie herstelde. Dankzij de zege is PSV de nieuwe koploper in de nationale competitie.

19 september