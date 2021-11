LIVE | Verrassing in PSV-opstelling: Gutiérrez in de basis tegen AS Monaco

Maxi Romero wil bij Jong PSV van Van Nistelrooy twee vliegen in een klap slaan

Jong PSV speelt maandagavond het thuisduel met Jong AZ. Daarbij sluit - ijs en weder dienende - spits Maxi Romero aan. De 22-jarige aanvaller is momenteel weer op het niveau om bij het eerste elftal in te vallen, maar moet nog extra ritme zien te krijgen om onder Roger Schmidt voor de basis in aanmerking te komen.

31 oktober