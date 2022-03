LIVE | Zahavi bekroont overtuigende start PSV: spits tekent binnen tien minuten voor openingstreffer

Teze verklaart hoe PS­V-trai­ner Schmidt de boel op scherp zette tegen FC Kopenhagen: ‘Hij maakte ons wakker’

Enerzijds was Jordan Teze (22) best tevreden met het gelijkspel tegen FC Kopenhagen, anderzijds zat het hem ook dwars. En dan vooral hoe de tegendoelpunten vielen, dat is volgens de verdediger niet des PSV’s. ,,We zien dit als een leermoment, we moeten kijken hoe we dit beter kunnen doen.”

11 maart