LIVE | Zahavi verzuimt duel te beslissen in Rotterdam

IN MEMORIAM Mino Raiola was een man die van zijn spelers schatrijke sterren maakte, maar ook zichzelf niet vergat

De groten der aarde in de voetballerij staan doorgaans op het veld. Een van dé uitzonderingen was de zaterdag overleden zaakwaarnemer Mino Raiola, een man die voor de beste spelers ter wereld levenslange financiële zekerheid en gigantische welvaart uit het vuur kon slepen. Mannen als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland en Matthijs de Ligt lieten zich in hun carrière bijvoorbeeld graag omringen door de man die op veel plekken in de binnenwereld van het voetbal buitengewoon machtig en ook geliefd was.

30 april