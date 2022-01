Liverpool, Bayern en Manchester City begeren én benaderen Cody Gakpo, die nu nog bij PSV wil blijven

‘Met de redding na rust heeft Drommel misschien alsnog zijn basisplek bij PSV voor nu gered’

De bekerwedstrijd tegen Telstar van donderdagavond paste vanuit PSV-perspectief in een patroon, was het idee van PSV-watcher Rik Elfrink van het ED. ,,Bekervoetbal, je ziet het zo vaak op deze manier gaan. Je had ook niet het gevoel dat het mis zou gaan, maar het eerste half uur van PSV was wel erg mager.”

21 januari