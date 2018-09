Lozano: 'FC Barcelona was deze zomer geïnteresseerd, maar nu was niet hét moment'

Ruim duizend PS­V-supporters in uitvak Barcelona, klein deel in 'thuisvak­ken'

13 september Ruim duizend PSV-supporters bevolken volgende week dinsdag naar verwachting het uitvak van PSV in Barcelona, tijdens het eerste duel in de groepsfase van de Champions League. De club werkt zaterdag eerst nog een wedstrijd in het Cars Jeans Stadion af, waar ADO Den Haag de tegenstander is.