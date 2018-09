Lozano: Het is een droom om ooit voor zo'n club te spelen

Lozano: 'FC Barcelona was deze zomer geïnteres­seerd, maar nu was niet hét moment'

17 september Tijdens de persconferentie voor het duel met FC Barcelona zei Hirving Lozano onder meer dat FC Barcelona afgelopen zomer in hem was geïnteresseerd. ,,Het was een van de clubs die zich meldde bij mijn zaakwaarnemer", aldus de Mexicaan.