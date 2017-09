Lozano uitgeroepen tot speler van de maand augustus

'Kom op, ik speel voor een mooie club'

8:52 Tussen de artsen, ziekenhuisslangen en naalden verkeerde Jürgen Locadia vorige week in de veronderstelling dat hij PSV zou gaan verlaten. De Premier League was het voorland toen de spits het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop voor een medische keuring binnenreed. Een langer verblijf bij PSV was de realiteit nadat hij de deur bij de gespecialiseerde artsen van TopSupport weer achter zich dicht trok.