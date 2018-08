Luckassen arriveert bij Hertha BSC om transfer vanuit PSV te voltooien

PSV verkoopt ook deel van uitvak BATE Borisov, duel met Wit-Rus­sen is bijna uitver­kocht

11:59 Het duel van PSV met BATE Borisov op woensdagavond is bijna uitverkocht. In de loop van maandag of dinsdag zullen de kaarten waarschijnlijk allemaal vergeven zijn. PSV begroet dan 35.000 toeschouwers, die de club kunnen steunen in de strijd om de groepsfase van de Champions League te halen. In totaal zijn nog een kleine 300 kaarten te koop.