Luckassen na herstart in de herkansing bij PSV: ‘Als ik er moet staan, dan zorg ik dat ik er sta’

Op dezelfde plek waar het avontuur bij PSV twee jaar geleden voor Derrick Luckassen begon, maakte hij deze week een herstart. Er is nogal wat met hem gebeurd, sinds hij in juli 2017 in het Zwitserse Verbier aansloot bij de Eindhovense formatie. In zijn eerste seizoen bij PSV mocht de verdediger met zijn ploeggenoten weliswaar de landstitel vieren, maar dat moet Luckassen met gemengde gevoelens gedaan hebben.