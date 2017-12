Luuk de Jong is nog altijd onmisbaar voor dit PSV

Phillip Cocu dacht het zondagmiddag bij PSV met een tactische aanpassing te gaan doen. Aan de Eindhovense tekentafel was uitgedacht dat een aanvalstrio met Steven Bergwijn in plaats van Luuk de Jong meer kansen zou bieden tegen het laaggeklasseerde Sparta. Na een helft mocht het A4'tje met het tactisch concept van de meeste toeschouwers de brievenbus in met als bestemming adres onbekend.

Cocu had hetzelfde gezien als al die mensen op de tribune en besloot ten halve te keren, waardoor PSV uiteindelijk niet ten hele dwaalde. De Jong kwam, zag en overwon met PSV en kreeg na 90 minuten als beloning een voor hem springend en zingend publiek tegenover zich. Het was letterlijk de hele middag en figuurlijk soms ook rillen en bibberen, maar PSV bleef op kampioens- en recordkoers. Cocu reist volgende week met zijn ploeg met een even gigantische als geruststellende voorsprong naar de Johan Cruijff Arena. Zuinigheid met vlijt bouwt in het echte leven huizen als kastelen en een pak zuinige overwinningen heeft in Eindhoven ook voor ongekende luxe gezorgd. Weet PSV zondag in Amsterdam eveneens te winnen, dan lijkt na Feyenoord ook Ajax begin december al kansloos voor de titel. Alleen AZ houdt voorlopig nog een beetje stand.

Schaap

Drievoudig kampioen De Jong praat pas over een kampioenschap als het laatste schaap over de dam is. Bij hem leek het lek de afgelopen weken al boven en hij had na rust tegen Sparta maar een paar minuten nodig om het ongelijk van zijn coach te bewijzen. Hij is opnieuw een belangrijke schakel in de kampioensrace en schminkte Sander Fischer af in een door de Spartaan zelf opgestart potje mannelijk verdedigen.

Diplomaat

Verwacht van hem geen rancune, want naast ploeteren en ligt ook polderen De Jong prima. Een loopbaan als politicus of diplomaat lijkt hem na zijn carrière op het lijf geschreven. ,,Steven is ook een speler met veel kwaliteiten", zo sprak hij gisteren als een fractiegenoot over zijn ploegmaat. ,,Natuurlijk ben ik zelf wel teleurgesteld en dat zal ik ook de komende weken zijn, als ik ernaast sta." In aanloop naar de topper tegen Ajax lijkt Cocu echter niet meer om de ervaren spits heen te kunnen.

