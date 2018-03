Luuk de Jong is weer de vriendelijke én scorende grote reus

Marco van Basten schilderde 31 jaar geleden in De Meer een kunstwerk, met het lange lijf van FC Den Bosch-keeper Jan van Grinsven als stille, verslagen en bewonderende getuige. Zijn omhaal benaderde de perfectie en spreekt tot de dag van vandaag tot de verbeelding. Wie het na probeerde te doen, maakte regelmatig kennis met pijnlijke ruggenwervels of een gat in de lucht. Veel spelers jagen hun hele carrière vergeefs op iets waar er ook maar enigszins bij in de buurt komt. Ook Luuk de Jong had bij PSV al een paar keer geprobeerd het ultieme bewijs van beheersing, techniek, timing en souplesse te demonstreren.

Zaterdag lag hij een paar seconden lang gelukzalig op de grond in het Philips Stadion. Wat een fenomenale treffer had de spits van PSV met zijn omhaal gemaakt. Niet zo sierlijk als Van Basten, nee. De Jong is zelf bescheiden genoeg om zichzelf en zijn actie niet op dezelfde hoogte als die van de legendarische nummer negen te plaatsen. Maar toch. De treffer tegen FC Utrecht was het gevolg van een puik staaltje wilskracht, inschattingsvermogen en een schitterende balbehandeling. Het deed hem even een beetje in de voetsporen van de nationale voetbalicoon treden.

Kantelpunt

,,Tegen Vitesse heb ik het een keer geprobeerd en een keer tegen Ajax, kan ik me zo herinneren. Vroeger heb ik het al heel vaak geoefend, als jonge jongen al." De Jong is definitief terug op zijn niveau van 2016, een ontwikkeling die al sinds de herfst zichtbaar is. Met acht goals in zijn laatste negen duels heeft hij een gemiddelde te pakken dat hem zelfs nog topscorer van de eredivisie kan maken. Waar ligt voor zijn gevoel nu precies het kantelpunt, waar hij afscheid nam van al die artikelen en meningen over doelpuntendroogte en droogstand? Maandenlang werkte hij zich suf en kreeg hij maar niks voor elkaar. Hij was nog wel de grote vriendelijke reus, maar niet meer de grote scorende reus.

Vanaf afgelopen herfst is er een kentering zichtbaar en nu is hij weer de leider aan het front. ,,Het is moeilijk om precies aan te geven waar die omslag is gekomen", zegt hij. ,,Ik heb er ook gesprekken over gehad bij de club. Bijvoorbeeld met Sander Roege, een van onze spelersbegeleiders, en dat heb ik als waardevol ervaren. Niet dat je dan meteen moet denken aan mentale training of zo, dat klinkt dan zo zwaar. Het is meer dat je soms een keer je verhaal kunt doen en misschien voelde ik me soms inderdaad wel te verantwoordelijk. Als ik uit een goede kans niet scoor, baal ik enorm. Zelf natuurlijk, maar ook voor de ploeg."