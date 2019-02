Luuk de Jong nadert René van de Kerkhof op ‘eeuwige lijst’

Op die lijst van PSV-topschutters in de eredivisie staat De Jong nu negende, vlak achter René van de Kerkhof. De oud-international maakte er voor PSV in de nationale competitie 85 en totaal 102, net als De Jong dus. Wim Kieft kwam tot 89 goals voor PSV in de eredivisie en kan de volgende prooi voor De Jong worden.

Het is tamelijk uitzonderlijk dat een speler deze aantallen nu nog (bijna) weet te evenaren, nu voetballers meestal veel sneller van club wisselen dan vroeger. De Jong is aan zijn vijfde seizoen bij PSV bezig en momenteel topscorer in de eredivsie, met 18 goals.

In totaal heeft de PSV-aanvaller nu 125 goals in de eredivisie achter zijn naam staan. Hij maakte er ook 39 voor FC Twente en 2 voor De Graafschap. Met die 125 treffers staat De Jong op een gedeelde plek 28 in de lijst van eeuwige topschutters van de eredivisie, samen met Theo de Jong. Klaas-Jan Huntelaar is de enige nog actieve speler die meer goals maakte in de eredivisie dan De Jong: 132. De Ajacied staat op plek 21 in die lijst.

All time-topscorers in de eredivisie voor PSV:

1 Van der Kuijlen 308

2 Dillen 119

3 Nilis 110

4 Thoresen 106

5 Kezman 105

6 Romario 98

7 Kieft 89

8 René van de Kerkhof 85

9 Luuk de Jong 84

10 Lubse 81

Meeste goals in de eredivisie, nog actieve spelers: