‘Luuk de Jong samen met Donyell Malen lijkt wel een aardige combinatie’

VideoPSV beleefde gisteren een betrekkelijk eenvoudige avond op bezoek bij Willem II (0-3). De Eindhovenaren hielden mede dankzij een uitblinkende Donyell Malen de titeldroom in leven. ,,Op dit moment is zijn gemiddelde echt indrukwekkend.”

Malen nam in het Koning Willem II Stadion de openingstreffer voor zijn rekening en was de meest dreigende man van het veld. PSV-watcher Rik Elfrink noemt Malen een speler die heel veel scorend vermogen met zich meebrengt. De talentvolle aanvaller lijkt bovendien goed te renderen met aanvoerder Luuk de Jong als nummer tien in zijn rug. ,,PSV heeft echt gezocht op het middenveld. Van Bommel wil graag die twee controlerende spelers op het middenveld hebben. Luuk de Jong is dan nu de nummer tien geworden samen met Malen en dat lijkt wel een aardige combinatie.”

Voor De Jong is die positie overigens niet nieuw. De topscorer van de eredivisie vervulde die rol ook al in zijn tijd bij FC Twente, waar Marc Janko in de punt van de aanval stond. ,,Dat is wel iets wat De Jong kan invullen. Hij trekt ruimtes voor Malen als het kan en andersom. Kortom, dat ziet er eigenlijk wel aardig uit en ik denk ook dat dat zo blijft staan in de laatste wedstrijden. De Jong is een teamspeler, die zal daarom ook niet gaan mopperen.”

Halte 34

Door de overwinning in Tilburg houdt PSV met nog twee speelronden te gaan de druk op koploper Ajax. ,,Ik denk niet dat zij nog iets gaan laten liggen”, stelt Elfrink. ,,Zoals Ajax nu speelt, is dat niet de verwachting. Toch moet je oppassen. Halte 34, de slotdag, brengt rare dingen met zich mee. Spelers kunnen verlammen door de stress, je kunt in paniek raken. Iedereen weet nog wat er drie jaar geleden gebeurde, met die 1-1 van Bryan Smeets. Het geeft geen enkele garantie voor nu, maar je moet erin blijven geloven. De feestjes zijn des te mooier als dat inderdaad zou gebeuren.”