Luuk de Jong ziet het helemaal zitten om met PSV tegen zijn vorige club te spelen: ‘Natuurlijk zijn we kansrijk’

Luuk de Jong heeft maandag op het clubkanaal van PSV gereageerd op de Europa League-loting van zijn club. PSV speelt op 16 en 23 februari (eerst uit) tegen Sevilla FC en moet zich zien te plaatsen bij de laatste zestien. De huidige aanvoerder van PSV werd in 2019 verkocht aan het Spaanse team, dat het dit seizoen moeilijk heeft in de hoogste afdeling van het land (La Liga).

“Natuurlijk zijn we kansrijk”, gaf De Jong aan. “We hebben dit seizoen al meerdere topwedstrijden gewonnen. Tegen AS Monaco, Feyenoord, Arsenal en gisteren tegen Ajax kun je zien waartoe ons team in staat is. Het zal belangrijk worden om onszelf in Sevilla in een goede uitgangspositie te manoeuvreren voor de return in het Philips Stadion”, laat de captain van PSV weten.

Helemaal terug

Hij vertelt ook dat de huidige klassering van Sevilla in La Liga niets zegt over de kracht van de ploeg in februari. De Jong werd vorig seizoen door de ploeg verhuurd aan FC Barcelona en keerde deze zomer terug naar PSV. Na een blessureperiode is hij nu weer helemaal terug bij de Eindhovenaren.

Luuk de Jong won in 2020 met Sevilla de Europa League en dat was een hoogtepunt in zijn carrière. Hij was zelf twee keer trefzeker in de finale tegen Internazionale.

