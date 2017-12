Maassen pakte in 1963 met PSV titel tegen Ajax: 'Puur en prachtig'

Op 9 juni 1963 pakte de in Eindhoven geboren spits met PSV de vierde landstitel uit de historie van de club door Ajax te kloppen. Hij opende in een rechtstreeks gevecht om de titel de score en was met drie assists dé man van de wedstrijd bij een bejubelde 5-2 overwinning. Eindelijk was PSV weer eens de beste ploeg van Nederland, iets wat pas na 1975 stukken normaler werd. ,,Ik ben tot op de dag van vandaag dankbaar dat ik dat kampioensfeest heb mogen meemaken", zegt de 76-jarige oud-topvoetballer in zijn huis in Geldrop. ,,Het was puur en prachtig. Als ik er nu aan terugdenk, geniet ik nog enorm en ben ik heel trots. We waren spelers die na de wedstrijd tussen de supporters stonden en vierden de titel op een heel ongedwongen manier met elkaar. Het voetbal van nu en toen is niet altijd met elkaar te vergelijken, maar ik voel me het meest verwant met Luuk de Jong. Ik was ook een dienende spits en kon heel behoorlijk koppen."

Maassen is nog af en toe te vinden in het Philips Stadion en bevriend met Peter Kemper, de verdediger die in Eindhoven de jaren zestig en zeventig met elkaar verbond. Wat in 1963 lukte, flikte PSV pas in 1975 weer en Kemper was er in beide gevallen bij. Maassen had dat ook graag willen zeggen, maar het lot besliste anders. Samen met zijn vrouw Mia en dochters Ingrid en Sonja blikt hij thuis nog eens terug op zijn korte carrière, die na de koude winter van 1962-1963 een heerlijke hoogzomerse opleving kende. Door blessureleed moest hij zes jaar later, inmiddels in dienst van ADO, al afscheid nemen van het topvoetbal. ,,Een afgescheurde kruisband betekende destijds in de meeste gevallen het einde", weet hij. ,,Nu komen de meeste spelers weer terug en soms zelfs sterker, maar voor mij was het afgelopen. Dat heeft me altijd enorm pijn gedaan, maar ik heb ook geleerd om de mooie momenten te koesteren. Ik ben niet zo'n man die continu terugdenkt aan vroeger en ook niet zo'n prater, maar heb wel veel aan de sport te danken. Het heeft me gevormd en ook de kracht gegeven om in moeilijke situaties in mijn werk als monteur of in het gewone leven door te gaan en me over dingen heen te zetten."

Volledig scherm Lambert Maassen in 1963 © x Mooier dan in juni 1963 werd het niet, hoewel Maassen ook in Den Haag schitterende jaren beleefde. Hij won er in 1968 de KNVB-beker in een legendarisch elftal, met onder anderen Lex Schoenmaker en Aad Mansveld als bekende namen. Na het veroveren van de landstitel ging hij opmerkelijk genoeg vrijwel direct weg bij PSV. ,,Ik kon in Den Haag een mooi bedrag verdienen en bij PSV wilde de manager (Ben van Gelder, red.) daar niet aan. Op dat soort momenten kon ik heel dwars zijn. Spijt? Nee, ik ben niet iemand die later keuzes betreurt of wrok heeft. Op dat kampioenschap met PSV zal ik altijd trots blijven, maar ook bij ADO heb ik veel moois beleefd. Een groot deel van de jongens van toen, van ADO en PSV, is pas nog hier in Geldrop geweest nadat ik in de penarie zat. Klasse vond ik dat."