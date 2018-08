Malen is vastberaden en denkt dat PSV doorgaat: 'Samen hard gewerkt om iets te bereiken'

Al sinds het trainingskamp in Verbier is de Noord-Hollander een van de belangrijke aanvallende troeven van PSV. ,,Je weet nooit hoe het gaat worden, maar het belangrijkste is dat je je best doet voor het team", zegt hij over zijn werk. ,,Jullie zien nu de goal en soms de mooie momenten. Maar als team en individu werk je hard om iets te bereiken. Mooi dat dat nu resultaat oplevert."

Malen is een van de snelste spelers op de eerste meters in de selectie van PSV. Vorig jaar kwam hij op 31 augustus over van Arsenal, waar hij twee seizoenen had gespeeld en waarvoor hij Ajax verruilde. Inmiddels is hij tevreden over zijn ontwikkeling bij PSV, waar Malen als invaller actief is en iets extra's probeert te brengen. Routinier Daniel Schwaab had al voorvoeld dat Malen speeltijd zou krijgen. 'Be ready', had de Duitser vooraf kort tegen hem gezegd. ,,Ik had het idee dat hij erin zou kunnen komen en belangrijk zou kunnen zijn", verklaarde Schwaab na afloop.