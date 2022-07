Marcel Brands maakt start als topman bij PSV: ‘Sevilla moet bewegen voor Luuk de Jong’

Al langer is een van de doelen om minimaal een keer in de twee jaar de groepsfase van de Champions League te halen. Brands probeert verder te borduren op ‘Visie 2030", waarin staat dat PSV in dat jaar structureel bij de top-32 van Europa moet horen. ,,Champions League spelen bepaalt het verschil tussen een normale begroting én een extra stap”, zegt hij over de gevolgen voor PSV. Daarbij moet de club hoog inzetten op de transfermarkt, de risico's goed blijven afwegen en tegelijkertijd ook waken voor de stabiliteit. ,,Ik heb hier ook ooit een situatie meegemaakt waarin het onzeker was of we de salarissen nog konden betalen. Daarvan zijn we nu gelukkig heel ver verwijderd.”