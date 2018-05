Marcel Brands na schrale start als succesmanager weg bij PSV

Garanties zijn er niet, maar de achterban van PSV verkeert in de wetenschap dat er volop transferwaarde in de eigen selectie zit (via Lozano, Arias, Pereiro, Bergwijn, etc.) en de jeugdopleiding successen boekt. Bovendien is er komende zomer een realistische kans op een bijzonder lucratieve Champions League-campagne. Het rapport voor de directeur voetbalzaken, na acht seizoenen, kan donderdag worden opgemaakt. Schraal gestart, succesvol geëindigd, zou de titel van het stuk kunnen zijn.

Periode 1: Juli 2010 tot juli 2014, sportief bar en boos, financieel een fundament gelegd

De periode-Brands is, bijna zoals een cyclus voor een Amerikaans president, op te delen in twee grote tijdvakken: 2010-2014 en 2014-2018. Aan de sportieve prestaties van PSV in die eerste periode denkt werkelijk niemand bij de club met een gevoel van trots terug. PSV was onder leiding van Brands en Tiny Sanders nationaal en internationaal schraalhans en kon slechts één KNVB-beker en een Johan Cruijff Schaal toevoegen aan de prijzenkast. Brands noemde het missen van de titel in seizoen 2012-2013 eerder al een van de grootste teleurstellingen in zijn carrière bij PSV. Een voetbaljaar waarin Dick Advocaat aan het roer stond bij PSV en waarin Brands een kampioenswaardige selectie samenstelde, met vedetten als Toivonen, Wijnaldum, Van Bommel, Hutchinson, Strootman en Mertens.

Brands gooide intern aanvankelijk de knuppel in het hoenderhoek door na het ontslag van Fred Rutten de naam van Louis van Gaal in 2012 als trainer naar voren te schuiven. Dat bleek na de nodige emoties bij de achterban onhaalbaar en dus werd Advocaat de nieuwe voorman. Hij pakte in het seizoen, waarin PSV 100 jaar bestond slechts 69 punten met zijn ploeg. Een niveau dat PSV begin 2014 achterliet, na een bizarre start van seizoen 2013-2014.

Financieel werd in deze periode onder Sanders en Brands het fundament gelegd voor een periode van sportieve voorspoed. Brands moest na het tijdperk onder eerst Harry van Raaij en later Jan Reker, waarin PSV de nodige risico's had genomen, op een andere manier zaken doen. Het kopen van relatief oude spelers, met de kans op weinig of geen restwaarde, moest worden voorkomen. Door het aantrekken van bijvoorbeeld Kevin Strootman, Dries Mertens en Georginio Wijnaldum moest PSV in de buidel tasten, maar bestond de kans op verdiensten in de toekomst. In deze periode kwam ook Jetro Willems naar Eindhoven, plukte de ploeg Joshua Brenet weg bij de amateurs van Zeeburgia en konden Jürgen Locadia, Jorrit Hendrix, Jeroen Zoet en Memphis Depay doorbreken. Ook de aanstelling van Phillip Cocu, die aanvankelijk desastreus leek uit te pakken, bleek uiteindelijk tóch buitengewoon succesvol. Transfermissers waren er ook in dit tijdperk, met de door veel clubs begeerde Adam Maher en Mathias 'Zanka'-Jörgensen als belangrijke voorbeelden.

Periode 2: Juli 2014 tot juli 2018, sportief goed, financieel op koers

Met drie titels in vier jaar, eenmaal overwintering in de Champions League en nog eens twee keer winst van een Johan Cruijff Schaal sportief een heel succesvol tijdvak voor PSV. Vanaf begin 2014 presteerde de club nationaal bijna net zo stabiel als tijdens de succestijd aan het einde van de jaren tachtig. PSV zit in de eredivisie over een langere periode gemeten structureel boven de tachtig punten per seizoen en liet onder Cocu weinig liggen. Seizoen 2016-2017 viel wel tegen en de blamerende uitschakeling in Europees verband tegen het Kroatische Osijek was misschien wel de grootste sportieve miskleun in deze periode.

De komst van Andrés Guardado, Héctor Moreno, Luuk de Jong en Marco van Ginkel bracht PSV naar een hoger niveau. De Mexicanen waren ook de aanstichters van het internationale succes in de Champions League, in seizoen 2015-2016. Met Gastón Pereiro en vooral Hirving Lozano bracht Brands internationaal aansprekende spelers naar PSV, maar hij en zijn scoutingsteam verrasten ook met de transfer van bijvoorbeeld Daniel Schwaab. De Duitser groeide uit tot een belangrijke waarde in kampioensjaar 2017-2018.

Opvallend genoeg was Brands voor net net afgesloten kampioensjaar bepaald niet in vorm. Waar hij in 2012-2013 een uitstekende selectie samenstelde, die de grote prijzen miste, waren er nu veel twijfels. PSV groeide vanaf september 2017 onverwacht uit tot een moeilijk te kloppen team, dat tot ergernis van de concurrentie toesloeg bij het kleinste gaatje in blessuretijd toe.

Brands bleef Cocu in de mindere tijden na het Osijek-debacle door dik en dun steunen, maar blonk op de transfermarkt niet altijd uit. De 'linksback-soap' van afgelopen zomer was geen brevet van vermogen en ook in de winter lukte het PSV niet om dit hoofdpijndossier op te lossen. Brands werd daarbij belazerd door het management van een speler die nota bene al op de luchthaven werd verwacht. Sportief was het hosanna in de laatste vier jaar onder Brands en ook financieel zijn stappen gezet, al kostte het missen van Europees voetbal in het net afgelopen seizoen wel veel geld. Daarnaast viel op dat PSV onder Brands niet altijd het onderste uit de kan wilde bij transfers. Mede daardoor slaagde hij er ook in om topspelers aan te trekken, die onder meer met makelaar Mino Raiola werken. De overgang van Memphis naar Manchester United (34 miljoen euro) en Georginio Wijnaldum (20 miljoen euro) naar Newcastle United waren de grootste transferklappers.

Nog meer over acht jaar Brands:

- 'Onhaalbaar', is een woord dat in transferperiodes aan Brands verbonden is geraakt. Steevast als hij een speler tegen vertegenwoordigers van de pers 'onhaalbaar' noemde of als een transfer volgens hem 'een gepasseerd station' was , spitsten de gelouterde PSV-supporters de oren. Vies van een rookgordijntje was Brands zeker niet, waarbij Brands wel een professional bleef en zich nimmer liet verleiden tot ordinaire moddergevechten. Af en toe deelde hij wel een tikkie uit, bijvoorbeeld aan Ajax-collega Marc Overmars, die door PSV benaderde spelers volgens hem ook wilden aantrekken. De affaires rond Zakaria Labyad en Zakaria Bakkali deden zijn imago als mens geen kwaad, eerder nog leek het alsof Brands soms te goed van vertrouwen was. Ook in de zaak rond Riechedly Bazoer tastte PSV mis, tot hevige ergernis van Brands. Het zijn tegenvallers in een periode waarin PSV ook succes boekte bij het vastleggen van jeugdspelers, zoals bijvoorbeeld Steven Bergwijn en meer recentelijk Armando Obispo.

- PSV vernieuwt trainingscomplex De Herdgang, waar onder leiding van zelfverklaard kunstgras-tegenstander Brands ook gewoon kunstgras is neergelegd. De mat op natuurgras was in de wintermaanden en net na de winterstop vaak een soort toendra. De grote talenten van PSV spelen hun belangrijkste duels op kunstgras en dat kan in de toekomst veranderen.