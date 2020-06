Marcel Brands zoekt ook nu naar stabiliteit: ‘Mijn eerste jaren bij PSV waren veel moeilijker dan de laatste’

Een groot deel van de Engelse economie ligt nog plat, maar in de grootste voetbalcompetitie ter wereld rolt de bal sinds deze week weer. De Premier League herleeft zonder publiek, terwijl miljoenen Britten nog geketend door het leven gaan. ,,De kappers gaan hier waarschijnlijk pas op 4 juli open, om maar wat te noemen”, constateert technisch directeur Marcel Brands van nummer twaalf Everton onder meer. ,,Het is nog steeds niet toegestaan om mensen uit te nodigen die niet in je huis wonen. De coronaregels zijn streng en veel mensen van onze club zitten thuis, omdat ze in de huidige protocollen niet als noodzakelijke aanwezigen worden gezien. Spelers komen in voetbaltenue naar de club en moeten na de training direct weg, omdat ze er niet mogen douchen of lunchen. Iedereen die het land in wil, moet veertien dagen in quarantaine. Het grijpt ver in allemaal en een groot deel van de bevolking is nog aan huis gekluisterd.”