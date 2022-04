Marco van Ginkel oogst lof met dienend leiderschap bij PSV: ‘Dat je soms op de bank zit, moet je volwassen accepteren’

VERSLAG Jong PSV haalt ondanks overwicht een nat pak bij Jong AZ

Jong PSV was vrijdagavond het grootste deel van de wedstrijd tegen Jong AZ de betere ploeg. Toch slaagde het beloftenteam van toekomstig PSV-hoofdcoach Ruud van Nistelrooij er niet in om een punt over te houden aan de tweestrijd met de beloften uit Alkmaar. In Wijdewormer werd het 2-0 voor de thuisploeg, die voor rust en vlak voor tijd een bal tegen de touwen kreeg.

1 april