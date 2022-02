Mauro Junior houdt van het spelen als linksback: ‘Ik had nooit verwacht dat ik op deze positie zou staan’

Talentvol­le Livano Comenencia (18) tekent na meer dan een half leven bij PSV bij tot 2025

PSV heeft de handtekening van een van de grotere talenten uit de eigen opleiding beet. De 18-jarige Livano Comenencia heeft zijn handtekening onder een nieuw contract voor ruim drie jaar gezet. Hij is al sinds 2012 opgenomen in de PSV-academie en speelt momenteel in de basis bij Jong PSV.

