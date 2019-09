Mauro Júnior: in de voetsporen van zijn held, de Braziliaanse Ronaldo

Amper 14 jaar oud

„Ik kwam als 14-jarige jongen naar Eindhoven voor een oefenstage. Ik was meteen verliefd op de Herdgang, het oefencomplex van PSV. Hier lag mijn droom. Ik wilde zoals mijn held worden, de Braziliaanse Ronaldo. En Romario. Dat wil ik nog steeds, maar ik weet inmiddels hoe moeilijk dat is. Het was spannend om alleen naar Nederland te gaan, ik had alleen mijn agent bij me. Maar op de Herdgang werd ik meteen opgevangen door de mensen die er werken. Zij lieten me er thuis voelen. Ik ben een paar weken gebleven en wist daarna zeker: hier wil ik spelen.”