Mauro Júnior redt PSV met gouden invalbeurt in Emmen, zorgen om blessure Dumfries

PSV had het dinsdagavond opnieuw lastig tegen FC Emmen, maar won uiteindelijk wel. Het was invaller Mauro Júnior die zijn ploeg met een doelpunt en een assist in de slotfase naar een 0-2 overwinning dirigeerde.

Door Chris Ottens

Roger Schmidt moet voor de televisie een aantal keren een zucht van opluchting hebben geslaakt tegen FC Emmen. De trainer, die één wedstrijd geschorst was vanwege zijn uitlatingen richting Bas Nijhuis, mocht er niet bij zijn aan de Oude Meerdijk en zag hoe Jari Vlak de bal vlak voor rust tegen de paal schoot. Dat was zo’n beetje het enige gevaar van de hekkensluiter voor rust.

Bij PSV waren er - noodgedwongen door de vele blessures - opnieuw de nodige wisselingen in de ploeg. Ibrahim Sangaré en Philipp Max keerden weer terug in de basis, Mohamed Ihattaren bleef juist ziek in Eindhoven achter. En dus was er onder meer een basisplaats voor Adrian Fein.

Zahavi nét niet

PSV nam zoals verwacht het initiatief in Drenthe, waar het de laatste twee seizoenen nog dure punten verspeelde. Eran Zahavi was in de eerste helft nog het dichtst bij een doelpunt voor PSV, één keer ging zijn inzet net naast via een FC Emmen-verdediger, even later werd de bal net voor de lijn weggehaald. Ook Sangaré had nog kunnen scoren, maar het bleef 0-0 bij rust.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Ook in de tweede helft omsingelde PSV de defensie van FC Emmen, alleen bleek het lastig om een gaatje te vinden. Donyell Malen was nog twee keer in de buurt, maar doelman Dennis Telgenkamp bleek een sta-in-de-weg.

Hij had alleen geen antwoord op de indraaiende voorzet van Mauro Júnior die zo in het doel viel: 0-1. Even later gaf hij ook nog een puntgave voorzet op Zahavi, die er 0-2 van maakte. En dus won PSV voor het eerst in drie jaar op de Oude Meerdijk. Een tegenvaller was nog wel het uitvallen van Dumfries in de extra tijd, de aanvoerder lijkt behoorlijk geblesseerd.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max (72. Baumgartl); Sangaré, Rosario; Thomas (77. Gutiérrez), Fein (77. Mauro Júnior), Zahavi (90. Antonisse), Malen (90. Piroe).

