Mauro Júnior speelt bij PSV waar de trainer hem nodig heeft: ‘Ik zal altijd het team helpen’

De Braziliaan ging eerst in op de corona-besmettingen bij PSV, waar inmiddels vijf van zijn ploeggenoten mee te maken hebben en hadden. ,,We moeten voorzichtig zijn en goed uitkijken buiten het veld. Het is een moeilijke situatie, maar we hebben een goede ploeg waarmee we afwezigen kunnen opvangen. Granada is ook een sterk team. Ze staan op de zesde plek in La Liga en dat is een sterke competitie. Het is een goede tegenstander, die vorige week nog van Sevilla heeft gewonnen.”