Maxi Romero wil per se nog een keer belangrijk zijn voor PSV: ‘Het talent is er volop, dat ziet iedereen’

VOORBESCHOUWING PSV kan tegen Fortuna sowieso goede zaken doen en hoopt op nagenoeg fitte selectie in april

Als PSV zondagmiddag wint van Fortuna Sittard, doen de Eindhovenaren goede zaken in de strijd om de titel óf de tweede plek. Als Ajax eerder in de middag van Feyenoord wint, is het gat met de Rotterdammers ineens negen punten en moet het raar lopen wil PSV volgend seizoen niet minimaal in de Champions League-voorrondes spelen. De nummer twee van de huidige eredivisiejaargang start in augustus in de derde voorronde (van vier). Vorig jaar was dat voorronde twee.

20 maart