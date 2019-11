Meer dan 2.300 PSV-supporters reizen mee naar Lissabon voor cruciaal duel met Sporting

In Estádio José Alvalade is het misschien al erop of eronder voor PSV, dat bij verlies uitgeschakeld kan zijn in de Europa League. Dat is alleen zo als LASK Linz wint in Noorwegen, bij het nog puntloze Rosenborg. Winnen de Noren en verliest PSV, dan nog moeten de Eindhovenaren vrezen voor verlenging van het Europese avontuur. In dat geval speelt Sporting in het laatste duel (uit bij LASK Linz) nergens meer om. De Oostenrijkers hebben een beter onderling resultaat met PSV en dat zou PSV dan de das om kunnen doen.