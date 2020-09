Meerdere clubs concreet voor transfer Jeroen Zoet, waaronder Spezia en Besiktas

Achterge­ble­ven PSV'ers moeten hun kans zien te grijpen tegen Viktoria Köln

3 september Bij PSV wordt in aanloop naar de competitiestart het kaf van het koren gescheiden. Een deel van het koren moet als het nodig is wel weer kaf kunnen worden en een deel valt uiteindelijk af. Donderdagmiddag is er in het oefenduel met Viktoria Köln (3. Liga) een nieuwe test op basis waarvan trainer Roger Schmidt straks bij PSV kan sorteren.