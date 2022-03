Meerdere PSV’ers naar interlands en Gutiérrez laat terug: ‘Hij weet wat vechten is’

Jubilaris Boscagli prijst brede selectie PSV na eenvoudige vijfklap­per: ‘Daardoor kunnen we dit volhouden’

PSV gaat met een goed gevoel de interlandbreak in. De Eindhovenaren waren zondagmiddag met 5-0 te sterk voor een matig Fortuna Sittard. Daardoor blijft PSV in het spoor van koploper Ajax, al wil Olivier Boscagli (24) daar op dit moment nog niet te veel mee bezig zijn. ,,Wij willen de resterende wedstrijden winnen en dan zien we wel waar we eindigen.”

21:00