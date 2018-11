Messi zet voet op Eindhovense bodem: selectie FC Barcelona geland

FC Barcelona neemt Messi op in selectie voor duel met PSV, Suárez blijft thuis

26 november FC Barcelona reist met een sterke formatie naar Eindhoven voor het Champions League-duel met PSV. Ook Lionel Messi is opgenomen in de selectie van de nummer twee uit de Spaanse competitie. De Catalanen laten Luis Suárez thuis, wegens een blessure. Ook Jasper Cillessen is niet inzetbaar en zit daarom niet als goalie op de bank.