Met dit speciale voorstel wil PSV proberen om Cody Gakpo langer in Eindhoven te houden

PSV wacht nog steeds op verklaring van Gözübüyük over penalty-mo­ment: ‘Hij had uitleg moeten geven aan onze supporters’

PSV heeft nog steeds geen uitleg gekregen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük over het penalty-moment in de De Kuip van meer dan twee weken geleden. De club vindt het niet correct dat hij na Feyenoord-PSV niets meer heeft laten horen over het waarom van de beslissing, die een etmaal later in de ogen van de KNVB onjuist was.

24 mei