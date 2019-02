Met een dubbel gevoel sluit PSV het weekend af

Janssen: Als de scheids gaat kijken, dan denk je ook dat hij een strafschop gaat geven

10 februari FC Utrecht pakte vanmiddag verrassend een punt tegen koploper PSV, maar Utrecht-aanvoerder Willem Janssen was desondanks ontevreden. ,,Vooraf had je gezegd: ‘een punt is prima’, maar je moet hier drie punten pakken.”